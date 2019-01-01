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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
дело по ходатайству крестьян дер. Медовщиково Гаврильцевской волости Виноградова Николая о выдаче ему састи железнодорожного вознаграждения на уплату земли, закупленной и Показать все
Дело по ходатайству уполномоченного крестьян дер. Медовщиково Гаврильцевской волости Виноградова К. о выдаче его доверителям 433 рублей железнодорожного вознаграждения на Показать все
Дело по ходатайству уполномоченного от крестьян дер. Медовщиково Гаврильцевской волости Виноградова Н. П. о разрешении выдачи процентов на капитал, состоящий на книжке сб Показать все
Дело по прошению крестьянина Гаврильцевской волости дер. Медовщиково Афанасия Виноградова о перечислении к вологодскому купечеству. 1893–1894 гг. // Гос. архив Вологодско Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2815Медовщиково, д. вл.при р. Лосте.293441616
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
119МедовщиковоПогореловск.бывшие помещичьи82019
120МедовщиковоГаврильцев.бывшие помещичьи51712
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Медовщиково3467194деревняРусские12233558
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Медовщиково 580деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.1313
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247718Медовщиководеревня59°09'с.ш.40°03'в.д.O-37-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620468251д Медовщиководеревня