деревня Медовщиково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Медовщиково

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
дело по ходатайству крестьян дер. Медовщиково Гаврильцевской волости Виноградова Николая о выдаче ему састи железнодорожного вознаграждения на уплату земли, закупленной и Показать все
Дело по ходатайству уполномоченного крестьян дер. Медовщиково Гаврильцевской волости Виноградова К. о выдаче его доверителям 433 рублей железнодорожного вознаграждения на Показать все
Дело по ходатайству уполномоченного от крестьян дер. Медовщиково Гаврильцевской волости Виноградова Н. П. о разрешении выдачи процентов на капитал, состоящий на книжке сб Показать все
Дело по прошению крестьянина Гаврильцевской волости дер. Медовщиково Афанасия Виноградова о перечислении к вологодскому купечеству. 1893–1894 гг. // Гос. архив Вологодско Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2815Медовщиково, д. вл.при р. Лосте.293441616

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
119МедовщиковоПогореловск.бывшие помещичьи82019
120МедовщиковоГаврильцев.бывшие помещичьи51712

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шепяковская волость
Медовщиково3467194деревняРусские12233558

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Гаврильцевский сельсовет
Медовщиково 580деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.Зимнее: 13 км. Летнее: —.1313

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247718Медовщиководеревня59°09'с.ш.40°03'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение
19620468251д Медовщиководеревня

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