деревня Самищи, Ивьевский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Самищи

Ивьевский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Трабская волость
Самище, ф. (Антоновича), жит. 6 (3 м. 3 ж.), дес. 144, у. гор. 33 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Бинякони 38 в.
Самище, д., жит. 126 (59 м. 67 ж.), дес. 149, раз. см. пред.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ивьевский район, Трабский сельсовет
д Самищи7

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ивьевский район, Трабский сельсовет
д. Самищи7

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