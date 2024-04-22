посёлок Вознесенский, посёлок Вознесенский, Шуйский уезд, Владимирская губерния (на 1859) — Familio

Вознесенский

Шуйский уезд, Владимирская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5779Вознесенский, пос.при р. Уводи.28¼232550670Церквей православных 2. Ярмарок 2. Базар. Фабрик и заводов 25.
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