посёлок разъезда Путино, посёлок разъезда Путино, Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Путино

Верещагинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок разъезда
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пермского края

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Путинская волость
1538. Старое Путино, сельцо бывшее владельческое, при ключах, дворов 22, жителей 110, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Верещагинский район
721211Путинопос.рзд58°02'00"54°27'00"O-40-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Верещагинский муниципальный район, Путинское сельское поселение
57612425171рзд п Путинорзд п
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