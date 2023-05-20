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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе 3 наделов Иваном Петровым и Федором Петуховым, крестьянами д. Задорье Веретейской вол. Мологского у. 1893 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 120. Оп Показать все
Пообщинные бланки деревни Заборье Веретейской волости. 1896 г. // Гос. архив Ярославской области. Фонд 642. Опись 1. Дело 16346.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Заборье I. Больше-Режское общество52219—Шуморовский приход