слобода Марьина, слобода Марьина, Новохоперский уезд, Воронежская губерния (на 1860) — Familio

Марьина

Новохоперский уезд, Воронежская губерния (на 1860)

Статус
не существует
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Воронежской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2087Марьина (Татарка), слоб. вл.при рч. Татарке.1834115330340

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
в) Сл. Марьино9Гр. Мар. Алекс. Апракскина330108

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Бурляевская волость
Преснякова А. Ив., куп., х. «Татарка»4857владельческий хутор240
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