хутор Казанский, Орский уезд, Оренбургская губерния (на 1892) — Familio

Казанский

Орский уезд, Оренбургская губерния (на 1892)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Оренбургской губернии 1892 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоДуш на дворПри какой реке или урочищеОт уездного городаОт волостного правленияВерст до станового приставаУчреждения
Оренбургская губерния, Орский уезд, Усерганская 4-я волость
Х. Казанский641851823685Ташле952558Церковь дер. 1 и мел. о 2 п.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.