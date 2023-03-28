деревня Натальинка, деревня Натальинка, Калужский уезд, Калужская губерния (на 1886) — Familio

Натальинка

Калужский уезд, Калужская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Калужский уезд
186Натальинка, д. вл.при колодце.1019175572

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Калужская губерния, Калужский уезд, Ферзиковская волость
67. Натальинка, деревня бывшая владельческая, дворов 18, жителей 106, почтовая станция
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