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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о высылке на Кавказ на поселение крестьянина д. Аксёново Раменской волости Грязовецкого уезда И. Е. Шипиновых за исповедование раскольнической веры. 1892–1893 гг. // Показать все
Анкета обследования противопожарного состояния д. Аксеново Раменской волости Грязовецкого уезда. 1914 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 34. Опись 5. Дело 228.
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 152, 165. Издание доступно онлайн на сайте Презид Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Побережской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3492Аксеново, д. каз.при р. Леже.444645109126
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
529. Аксенова, деревня бывшая государственная, при речке Кохтожке, дворов 48, жителей 254, часовня, красильный завод
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
8АксеновоВерхне-Пуст.бывшие государственные65170174
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Аксеново13921деревняРусские79162174336
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Аксеново (СС. скков,колхоз.,шк. I ст.) 2148деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 52 км. Летнее: —.Зимнее: 86 км. Летнее: —.6479
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35345Аксеноводеревня58°50'с.ш.40°59'в.д.O-37-046