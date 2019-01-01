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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2085Болошовское (Болотово, Усть-Тагиль), сел.при устье р. Тагиля.13024056153196Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
322. Болотово (Болотинское, Усть-Тагиль), село бывшее государственное, при реке Ташле, дворов 58, жителей 290, церковь православная
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
31) с. Болотовское, на р. Тагиле, церк., земск. шк., библ., фельдш. и ветер. п.п., зем. станц.Болотовское общество78178239Бывшие государственныеПравославныеРусские13051
Список населённых пунктов Уральской области 1928 года
НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
2. Болотовское (-ва), с. 109231222453русские447татары5Махневскойр. Тагил57ст. Алапаевск118575711857тракт.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
320366Болотовскоесело58°31'с.ш.62°28'в.д.O-41-053
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65769000266с Болотовскоесело