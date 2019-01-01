село Маково, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Маково

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1844Маково (Иляхино), с. вл.при пруде.121269339342Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
Село Маково и Д. Хуброво47Р. П. Колычев4032694

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Маковская волость
689. Маково (Иляхино), село бывшее владельческое, дворов 56, жителей 366, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа, кирпичный завод

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Маковская волость
село Маково11419084221195412439618085[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Маковская волость
Маково (Иляхино тож) село3202на больш. Тульской д. 76273277500699волостн. правл.Церк. кам., 2-х класса школа М-ва Нар. Просв., и 2 мел. лав.
Маковская экон. гр. Толстого влад. ус.3215на большой Тульской д. 341751699Маково
При с. Макове гр. Толстого лес. ст.322812416699Маково
При с. Макове гр. Толстого лес. ст.3229123699Маково
Постройки при огороде на земле граф. Толстой3230близь с Макова в 150 саж. по Тульск. бол. дор.4610699МаковоОгороды расп. около села макова в разст. от 150 до 300 саж. и села Стрелец. выс. в полторе версте, огор. все овощн., принадлежат графине Толстой

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
696Маковосело54°11'с.ш.38°55'в.д.N-37-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Стрелецко-Высельское сельское поселение
61617470106с Маковосело

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