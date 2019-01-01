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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1844Маково (Иляхино), с. вл.при пруде.121269339342Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Михайловский уезд
Село Маково и Д. Хуброво47Р. П. Колычев4032694
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
689. Маково (Иляхино), село бывшее владельческое, дворов 56, жителей 366, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, школа, кирпичный завод
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Маково11419084221195412439618085[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Маково (Иляхино тож) село3202на больш. Тульской д. 76273277500699—волостн. правл.Церк. кам., 2-х класса школа М-ва Нар. Просв., и 2 мел. лав.
Маковская экон. гр. Толстого влад. ус.3215на большой Тульской д. —341751699—Маково
При с. Макове гр. Толстого лес. ст.3228—12416699—Маково
При с. Макове гр. Толстого лес. ст.3229—123699—Маково
Постройки при огороде на земле граф. Толстой3230близь с Макова в 150 саж. по Тульск. бол. дор.—4610699—МаковоОгороды расп. около села макова в разст. от 150 до 300 саж. и села Стрелец. выс. в полторе версте, огор. все овощн., принадлежат графине Толстой
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
696Маковосело54°11'с.ш.38°55'в.д.N-37-066
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617470106с Маковосело