1844 Маково (Иляхино), с. вл. при пруде. 12 12 69 339 342 Церковь православная 1.

Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

Название № Местоположение Дворов Мужчин Женщин Всего Верст до Рязани До уездного центра До волостного центра Волостной центр Особенности н/п

Маково (Иляхино тож) село 3202 на больш. Тульской д. 76 273 277 500 69 9 — волостн. правл. Церк. кам., 2-х класса школа М-ва Нар. Просв., и 2 мел. лав.

Маковская экон. гр. Толстого влад. ус. 3215 на большой Тульской д. — 34 17 51 69 9 — Маково

При с. Макове гр. Толстого лес. ст. 3228 — 12 4 16 69 9 — Маково

При с. Макове гр. Толстого лес. ст. 3229 — 1 2 3 69 9 — Маково