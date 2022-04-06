деревня Заречье, деревня Заречье, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Заречье

Комсомольский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело об опеке над малолетней дочерью Анной и имуществом после умершего крестьянина Костромской губ., Нерехотского уезда, Федоровской вол., д. Заречья Петра Илларионовича Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Нерехотской уезд
8916Заречье, д.при рч. Емсне.1812225477

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Нерехтский уезд, Федоровская волость
Заречье д.рч. ЕмснаНер.-Пис.205026578831614 ветр. м.По волости мужчины-промышленники составляют 37,94% всего населения в возрасте от 8 до 60 л.; % плотников к населению в том же возрасте — 10,47; % фабричн.-мужчин к населе Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Комсомольский район
589412Заречьедеревня57°16'40°31'O-37-106

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Комсомольский муниципальный район, Писцовское сельское поселение
24613432161д Заречьедеревня
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