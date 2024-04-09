село Елховка, Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Елховка

Вольский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Волгский уезд
920Бекетовка (Елховый ключ), д. вл.при Елховом ключе.37965272297

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Вольский уезд, Куриловская волость
423. Елховка (Елховый Ключ), деревня бывшая владельческая, дворов 92, жителей 636

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Вольский район
301471Елховкасело52°13'с.ш.46°58'в.д.N-38-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Вольский муниципальный район, Куриловское сельское поселение
63611445116с Елховкасело

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