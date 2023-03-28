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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Жерновка, Полюстровской волости, Петербургского уезда, Н. Сокконе в крестьяне д. Старожильское. 1892 г. // Центральный государственный истор Показать все
По прошению мещанки Анны Рано о возвращении ей наследственного имущества в д. Жерновка Полюстровской волости Петербургского уезда. 1903 г. // Центральный государственный Показать все
По жалобе крестьян деревни Жерновки Полюстровской волости на приговор сельского схода об отобрании земли от И. Персина. 1888–1889 гг. // Центральный государственный истор Показать все
По прошению крестьянина И. Персина деревни Жерновки Полюстровской волости о взыскании денег с волостного писаря Головина. 1890 г. // Центральный государственный историчес Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
313Жерновка, д. вл.при р. Охте.31981926
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Жерновка д.1Полюстровский участок41 участок430-е почтовое отделение в селе Пороховые.