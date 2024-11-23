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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Липниковской церкви. Список архивных де Показать все
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
21Липник (пог.)1-го стана, 3-го зем. уч.Церковн. земля55651110813+церковная службаземледелие——2 церкви, школа
42Сырнева (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Сырневского3734979118810812см.земледелиелесные заработки—колодезьЧасовня, хлебо-запасный магазин, смежна с погостом Липником.
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Сырнево (1 тор. зав.,1 лесхоз)119деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 49 км. Летнее: 76 км.Зимнее: 194 км. Летнее: 221 км.4342
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35451Сырневодеревня60°25'с.ш.39°25'в.д.P-37-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19618404381д Сырневодеревня