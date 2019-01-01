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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина деревни Меленки Грибцовской волости Кадниковского уезда Клесова И. Н. о приеме на военную службу его сына Алексея. 1915 г. // Гос. архив Волого Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Грибцовской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3678Меленка, д. вл.при рч. Бохтюге.3120103838
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
664. Меленка (Нестерова), деревня бывшая государственная, при речке Меленке, дворов 8, жителей 48 клеев. з.
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4432МеленкаПочинилов.Ильинский-ГрибцовскийГотовцева12992822
45—МеленкаПочинилов.Ильинский-Грибцовскийбывшие государственные329122030
46—МеленкаНикулинск.Ильинский-Грибцовскийсобственники32961315
47—МеленкаНикулинск.Ильинский-ГрибцовскийКуломзина3293811
48—МеленкаБорщевск.Ильинский-Грибцовскийсобственники329587
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Меленка2393170деревняРусские396195156
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245399Меленкадеревня59°39'с.ш.39°57'в.д.O-37-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638404204д Меленкадеревня