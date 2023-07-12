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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Борисовка Борисовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4091.
Дело о ликвидации имения бывшего владельца Алипова в с. Борисовка Борисовской волости Пензенского уезда. 1917–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Билима Е. П. в с. Борисовка Борисовской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По жалобе проживающего в Екатеринославской губернии и уезда Борисовской волости селе Борисовка крестьянина Герасима Гла Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
81Борисовка (Ардым, Спасское), с. вл.при рч. Ардыме.193140107128Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция. Базар.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
б) Ардым70Кн. Вас. Ив. Мещерский128—33
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
12. Борисовка, село бывшее владельческое, при речке Ардыме, дворов 45, жителей 307, волостное правление (уездный город в 19 верстах), церковь православная, школа, почтова Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Борисовское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48072Ардымж.-д.ст.(нп)53°03'44°52'N-38-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655436106ж/д ст Ардымжелезнодорожная станция