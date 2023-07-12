железнодорожная станция Ардым, железнодорожная станция Ардым, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Ардым

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
железнодорожная станция
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Борисовка Борисовской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4091.
Дело о ликвидации имения бывшего владельца Алипова в с. Борисовка Борисовской волости Пензенского уезда. 1917–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Билима Е. П. в с. Борисовка Борисовской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись Показать все
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1875 г. По жалобе проживающего в Екатеринославской губернии и уезда Борисовской волости селе Борисовка крестьянина Герасима Гла Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
81Борисовка (Ардым, Спасское), с. вл.при рч. Ардыме.193140107128Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Почтовая станция. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
б) Ардым70Кн. Вас. Ив. Мещерский12833

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Борисовская волость
12. Борисовка, село бывшее владельческое, при речке Ардыме, дворов 45, жителей 307, волостное правление (уездный город в 19 верстах), церковь православная, школа, почтова Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Борисовская волость
село Борисовское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
48072Ардымж.-д.ст.(нп)53°03'44°52'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Ленинский сельсовет
56655436106ж/д ст Ардымжелезнодорожная станция
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