- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Об отводе хуторского участка крестьянину Осипу Никитину дер. Тепляково Середкинской волости Гдовского у. и о возобновлении межевых границ дачи Ерехневой. 1912–1914 гг. // Показать все
Об отводе крестьянину Никитину хуторского участка из надельной земли общества крестьян д. Тепляково Середкинской волости Гдовского у. 1912–1914 гг. // Центральный государ Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1098Тепликово, дер.при колодце.333331114
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Тепликово д.1013 стан5487 участок54почтовое отделение Маслогостицы.