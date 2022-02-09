деревня Тепликово, деревня Тепликово, Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Тепликово

Середкинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
Об отводе хуторского участка крестьянину Осипу Никитину дер. Тепляково Середкинской волости Гдовского у. и о возобновлении межевых границ дачи Ерехневой. 1912–1914 гг. // Показать все
Об отводе крестьянину Никитину хуторского участка из надельной земли общества крестьян д. Тепляково Середкинской волости Гдовского у. 1912–1914 гг. // Центральный государ Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Псковский уезд
1098Тепликово, дер.при колодце.333331114

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Середкинская волость
Тепликово д.1013 стан5487 участок54почтовое отделение Маслогостицы.
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