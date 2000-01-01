деревня Таировка, Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Таировка

Сасовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
861Петровская Слобода (Таировка), д. вл.при рч. Таировке.8446167876

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Елатомский уезд
Д. Кузьминки и Петровская Слобода64Девлет-Кильдеев113126

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Вялсинская волость
307. Петровская, деревня бывшая владельческая, дворов 27, жителей 174, часовня

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Елатомский уезд, Вялсинская волость
деревня Малая-Таировка«Ключевское» п.-т. отд.84
деревня Большая-Таировка«Ключевское» п.-т. отд.857

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сасовский район
1382Таировкадеревня54°18'с.ш.42°06'в.д.N-38-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сасовский муниципальный район, Трудолюбовское сельское поселение
61642463126д Таировкадеревня

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