село Петрашовка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Петрашовка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Дзыговская волость
1461. Петрашевка, село бывшее государственное, при речке Мурафе, дворов 176, жителей 804, церковь православная, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2613Петрашівкаселоцентр сільської радир-н Ямпільськийсільрада Петрашівська

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