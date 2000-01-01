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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об опеке над имуществом крестьянина д. Пал Усадище-Спасовской волости Новоладожского уезда Я. Космачева. 1905–1906 гг. // Центральный государственный исторический архив С Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3062Пал (Паль), д. каз.при колодце.3216225651
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
424. Пал, деревня бывшая государственная, дворов 22, жителей 106, кожевенный завод, ветряная мельница
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Пал д.522 стан3042 участок52станция Гостинополье.