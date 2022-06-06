деревня Муликово, деревня Муликово, Ястребинская волость, Ямбургский уезд (на 1913) — Familio

Муликово

Ястребинская волость, Ямбургский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об избрании редкинского лесника И. Кузнецова сельским старостой д. Муликово Ястребинской волости Ямбургского уезда. 1898 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Муликово Ястребинской волости Ямбургского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственный историче Показать все
По жалобе крестьян д. Муликово Ястребинской волости на постановление уездной комиссии об утверждении проекта общего разверстания надельной земли на отрубные участки. 1912 Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Ямбургский уезд
4976Муликово, д. каз.при колодце.303084642

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Ямбургский уезд, Ястребинская волость
Муликово д. 413 стан41184 участок21станция Молосковицы.
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