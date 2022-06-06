- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Об избрании редкинского лесника И. Кузнецова сельским старостой д. Муликово Ястребинской волости Ямбургского уезда. 1898 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
О разверстании на отрубные участки надельной земли общества крестьян д. Муликово Ястребинской волости Ямбургского у. 1914–1916 гг. // Центральный государственный историче Показать все
По жалобе крестьян д. Муликово Ястребинской волости на постановление уездной комиссии об утверждении проекта общего разверстания надельной земли на отрубные участки. 1912 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4976Муликово, д. каз.при колодце.303084642
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Муликово д. 413 стан41184 участок21станция Молосковицы.