деревня Симанково, Вяжищенская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Симанково

Вяжищенская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Симанково, Добручинской волости, Гдовского уезда, Ф. Чесанкиным. 1892–1895 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
О выкупе наделов земли крестьянкой с. Симанково, Добручинской волости, Гдовского уезда, К. Кирилловой. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
О выкупе наделов земли крестьянином с. Симанково, Добручинской волости, Гдовского уезда, Я. Васильевым. 1892–1894 гг. // Центральный государственный исторический архив Са Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
732Симонково, д. вл.при колодце.2132123042Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Вяжищенская волость
Симанково д.281 стан3673 участок28почтовое отделение Скамья.

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