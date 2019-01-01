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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе солдата из крестьян дер. Килинина Шестаковской волости Никольского уезда Зайкова об отобрании у него земли. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Калинина Шестаковской волости Никольского уезда Зайкова об отобрании земли. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Д Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Калинина Шестаковской волости Никольского уезда М. П. Зайкова на постановление чиновника по крестьянским делам о земле. 1895 г. // Гос. ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Утмановской церкви. Список архив Показать все
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Калинина115½17
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33416Калининодеревня60°03'с.ш.46°34'в.д.P-38-142
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19630428226д Калининодеревня