деревня Калинино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Калинино

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе солдата из крестьян дер. Килинина Шестаковской волости Никольского уезда Зайкова об отобрании у него земли. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Калинина Шестаковской волости Никольского уезда Зайкова об отобрании земли. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Д Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Калинина Шестаковской волости Никольского уезда М. П. Зайкова на постановление чиновника по крестьянским делам о земле. 1895 г. // Гос. ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Утмановской церкви. Список архив Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Шестаковская волость
Калинина115½17

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
33416Калининодеревня60°03'с.ш.46°34'в.д.P-38-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Енангское сельское поселение
19630428226д Калининодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.