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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О формальном отмежевании крестьянского надела д. Метино Тигодской волости Новоладожского уезда. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
О землях общества крестьян Тигодской волости деревни Митино. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 682. Опись 1. Дело 872Б.
О размежевании собственной земли крестьян деревни Метино Тигодской волости на участки. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 84 Показать все
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Метино Тигодской волости. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2871Метино, д. вл.при колодцах.120120265664Молельня раскольничья.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Сц. Березовик, Тур. Д. Кушно, Метино17Ал. Пет. Тучкова248—119
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Метино д.1181 стан34175 участок34город Новая Ладога.