деревня Метино, Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Метино

Тигодская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О формальном отмежевании крестьянского надела д. Метино Тигодской волости Новоладожского уезда. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга Показать все
О землях общества крестьян Тигодской волости деревни Митино. 1892 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 682. Опись 1. Дело 872Б.
О размежевании собственной земли крестьян деревни Метино Тигодской волости на участки. 1911 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 84 Показать все
О разверстании на отруба надельной земли крестьян деревни Метино Тигодской волости. 1913 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 847. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
2871Метино, д. вл.при колодцах.120120265664Молельня раскольничья.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Новоладожский уезд
Сц. Березовик, Тур. Д. Кушно, Метино17Ал. Пет. Тучкова248119

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Тигодская волость
Метино д.1181 стан34175 участок34город Новая Ладога.

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