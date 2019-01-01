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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам д. Прилук Страдной волости В.-Устюгского уезда И. Маркову сплава леса в г. Архангельск. 1907 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. О Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Прилук Страдной волости о выдаче ссуды. 1912 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 12621.
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10640Прилук, д. каз.при р. Сухоне.5252134846
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
6767ПрилукСтреленское.Николаевский-Опоцкийбывшие государственные5510227280
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33767Прилукидеревня60°36'с.ш.45°28'в.д.P-38-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19614440141д Прилукидеревня