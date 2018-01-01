село Яковлевка, село Яковлевка, Бековский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Яковлевка

Бековский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Сердобский уезд
1593Яковлевка, д. вл.при рч. Кашмаре.4030113521428Мельниц 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Сердобский уезд
Д. Яковлевка36Мар. Петр. Бреверн3565888

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Сердобский уезд, Пяшинская волость
920. Яковлевка, село бывшее владельческое, дворов 147, жителей 998, церковь православная, 3 ветряных мельницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Бековский район
47224Яковлевкасело52°43'43°45'N-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Бековский муниципальный район, Сельское поселение Яковлевский сельсовет
56609440101с Яковлевкасело
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