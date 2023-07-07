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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Андомской церкви. Список архивных дел по прих Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
987Сорочье Поле, д.при р. Андоме.35561623Кузница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
217. Сорочье Поле, деревня бывшая государственная, при реке Андоме, дворов 8, жителей 52, лавка
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
199214. Сорочье полеПогоскоеРеке Андоме331½До ближайшего поселения: ¼. До школы: 4½. До почтового отделения: 7½. До пароходной пристани: 33. Крестьянское: 7. Не крестьянское: —. Крестьянское: 7. Не крестьянское: — . Крестьянское: 27. Не крестьянское: —. Крестьянское: 31. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249514Сорочье Поледеревня61°16'с.ш.36°35'в.д.P-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622408351д Сорочье Поледеревня