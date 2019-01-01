деревня Новый Хутор, деревня Новый Хутор, Глазуновский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Новый Хутор

Глазуновский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
31Хутор новый (Сеньковский), д. вл.при р. Оке.653081149143

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Орловский уезд
С. Сеньково, с дер. Новая Руда и Новый Хутор56Елиз. Григ. Черткова78936189

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Очкинская волость
Сеньковский Хутор, Новый Хутор (деревня)12Станция Малоархангельск. М.-К. ж. д.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Глазуновский район
291284Новый Хутордеревня52°23'с.ш.36°08'в.д.N-37-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Глазуновский муниципальный район, Сеньковское сельское поселение
54610416116д Новый Хутордеревня
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