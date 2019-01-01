деревня Нестерово, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Нестерово

Вашкинский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Успенской Пушторской церкви. Список архивных дел по пр Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Петропавловская волость
588. Нестерово, село бывшее удельное, при озере Пушторском, дворов 10, жителей 50, 2 церкви православных

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Островская волость
53Нестерово (дер.)2-го стана, 1-го зем. уч.Нестеровского13223443779631см.земледелиелесные заработкиозеро Пуштора.Мелочная лавка, смежна с погостом Пуштора.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вашкинский район
35403Нестероводеревня60°31'с.ш.38°09'в.д.P-37-125

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вашкинский муниципальный район, Андреевское сельское поселение
19612404226д Нестероводеревня

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