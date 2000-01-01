деревня Лохово, Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913) — Familio

Лохово

Лудонская волость, Лужский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Лохова, Лудонской волости, Лужского уезда, О. Никандровым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
По жалобе крестьянина д. Лохово, Лудонской волости, Лужского уезда, О. Никандрова по делу о лишении земли. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Земельные планы Лудонской волости дер. Лохово. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 487.
По прошению крестьян д. Лохово Лудонской волости В. и Г. Лоховских об ускорении отвода им участка из состава общинных земель. 1910 г. // Центральный государственный истор Показать все
О выкупе земли крестьянином Лудонской волости, села Лохова Василием Игнатьевым. 1890–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 479 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Лужский уезд
2340Лохово, д. вл.при колодцах.711281820

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лужский уезд, Лудонская волость
Лохово д.723 стан13117 участок23станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги

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