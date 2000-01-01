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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе надела земли крестьянином с. Лохова, Лудонской волости, Лужского уезда, О. Никандровым. 1893–1899 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пет Показать все
По жалобе крестьянина д. Лохово, Лудонской волости, Лужского уезда, О. Никандрова по делу о лишении земли. 1896 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт Показать все
Земельные планы Лудонской волости дер. Лохово. 1909 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 262. Опись 101. Дело 487.
По прошению крестьян д. Лохово Лудонской волости В. и Г. Лоховских об ускорении отвода им участка из состава общинных земель. 1910 г. // Центральный государственный истор Показать все
О выкупе земли крестьянином Лудонской волости, села Лохова Василием Игнатьевым. 1890–1892 гг. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 479 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2340Лохово, д. вл.при колодцах.711281820
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Лохово д.723 стан13117 участок23станция Струги-Белая, Северо-Западной железной дороги