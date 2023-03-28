село Слюзчина Слободка, село Слюзчина Слободка, Золотоношская волость, Золотоношский уезд (на 1900) — Familio

Слюзчина Слободка

Золотоношская волость, Золотоношский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
914Слюзчина Слободка, с. каз.при рч. Золотоноше.1118110306400

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Золотоношская волость
7.0Слюзчиная Слободка селоСлюзчино-Слободское казенных крестьян554053396141107248
7.0Слюзчиная Слободка селоСлюзчино-Слободское козаков55129144279267254521
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