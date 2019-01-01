деревня Верхняя Богдановка, деревня Верхняя Богдановка, Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Богдановка

Урицкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
161Богдановка верхняя (Бутырки), д. каз.при р. Цне.23½½23108137

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Богдановская волость
15. В. Богдановка, деревня бывшая государственная, дворов 34, жителей 220, волостное правление (уездный город в 23 верстах), школа. В 4 верстах — станция железнодорожная Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Богдановская волость
Богдановка верхняя Бутырка тож (деревня)3Нарышкинское почтовое отделение по Р.-О. ж. д.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Орловский уезд, Богдановская волость
деревня Верхняя-Богдановка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Урицкий район
63083Верхняя Богдановкадеревня52°56'с.ш.35°44'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Урицкий муниципальный район, Богдановское сельское поселение
54655410161д Верхняя Богдановкадеревня
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