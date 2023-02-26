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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1955Хавертово, с. каз.при р. Жраке.1228178704682Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
768. Хавертово, село бывшее государственное, при речке Жраке, дворов 257, 1914, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Хавертово12621107391498530151221042319
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Хавертово село3616при р. Жраке близ больш. Рязан. д.4051437147329104812—волостн. правл.Цер. кам., цер. шк., каз. вин. л., ветр. мел., вол. пр., стар. гор., 3 чайн. лав. 4 мел. лав., прос., 2 кузн. хлебный магазин
На реке Жраке, Хавертовская Пронского монастыря водяная мельница3617при р. Жраке—52748111ХавертовоЦер. кам., каз. вин. лав., куст. пром., плет. круж. до 300 женщ.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1468Хавертовосело54°17'с.ш.39°12'в.д.N-37-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61617457121с Хавертовосело