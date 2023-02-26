село Хавертово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Хавертово

Михайловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Михайловский уезд
1955Хавертово, с. каз.при р. Жраке.1228178704682Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Хавертовская волость
768. Хавертово, село бывшее государственное, при речке Жраке, дворов 257, 1914, волостное правление (уездный город в 12 верстах), церковь православная

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Хавертовская волость
село Хавертово12621107391498530151221042319

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Хавертовская волость
Хавертово село3616при р. Жраке близ больш. Рязан. д.4051437147329104812волостн. правл.Цер. кам., цер. шк., каз. вин. л., ветр. мел., вол. пр., стар. гор., 3 чайн. лав. 4 мел. лав., прос., 2 кузн. хлебный магазин
На реке Жраке, Хавертовская Пронского монастыря водяная мельница3617при р. Жраке52748111ХавертовоЦер. кам., каз. вин. лав., куст. пром., плет. круж. до 300 женщ.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Михайловский район
1468Хавертовосело54°17'с.ш.39°12'в.д.N-37-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Михайловский муниципальный район, Поярковское сельское поселение
61617457121с Хавертовосело

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