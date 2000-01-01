село Чернозубова Екатериновка, Донецкий округ, Донского войска область (на 1890) — Familio

Чернозубова Екатериновка

Донецкий округ, Донского войска область (на 1890)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Земля Донского войска, Донецкий округ
262Чернозубова Екатериновка, сл. вл.при р. Большой.97206993855Церковь православная 1.

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Донского войска область, Донецкий округ, Сариново-Чернозубовская волость
слобода Екатериновка74424543365136612722638сведений нет

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