село Потапово, Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Потапово

Милославский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
587Потапово (Гладкие луга), д. вл.при безводной лощине Мшары.372134162178

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Данковский уезд
Сц. Мшары, Потапово тож20Мих. Фед. Сухотин1572032
Сц. Мшары, Потапово тож20Мих. Фед. Сухотин1572032

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Змиевская волость
Потапово, Мшары, тож дер.300при безводной лощине Мшаре76260292552191377Змиевка1 просорушка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Милославский район
1099Потаповосело53°32'с.ш.39°07'в.д.N-37-091

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Милославский муниципальный район, Чернавское сельское поселение
61615472106с Потаповосело

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