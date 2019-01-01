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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Об отводе отрубных участков пяти крестьянам из надельной земли общества крестьян д. Грядка Лубинской вол. 1916 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт- Показать все
О возобновлении границ дачи деревни Грядской Лубинской волости об отграничении надела крестьян этой деревни и о выделе 6-ти отрубных участков. 1914 г. // Центральный госу Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2405Грядско, д. вл.при колодцах.744961814Часовня православная.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Лужский уезд
Д. Гряцкое23Кн. Крапоткин92
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
241. Грядска, деревня бывшая владельческая, при реке Крапивке, дворов 32, жителей 172, часовня, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
312885Грядскодеревня58°12'00"30°01'00"O-36-061
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49638422166д Грядскодеревня