деревня Болгары, деревня Болгары, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Болгары

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области
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Находки

Где упоминается данное место
Дело о возвращении национализированной землиу гражданина с. Болгары Бобриковской волости Чернского уезда шелина. 1923 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд Р-647. Опись Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Чернский уезд
3679Болгары, с. вл. и каз.при р. Черни.282829112147Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тульская губерния, Чернский уезд
С. Болгар и Д. Алябьево48Петр Пет. Новосильцев15732

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Чернский уезд, Бобринская волость
981. Болгары, село бывшее государственное и владельческое, при речке Черни, дворов 33, жителей 237, волостное правление (уездный город 25в.), церковь православная, ярмарк Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тульская губерния, Чернский уезд, Бобриковская волость
село Болгары

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
292589Болгарыдеревня53°15'с.ш.36°48'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Алябьевское сельское поселение
54636402121д Болгарыдеревня
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