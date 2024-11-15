деревня Славниково, Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913) — Familio

Славниково

Доможировская волость, Новоладожский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина дер. Славниковой Доможировской волости Новоладожского уезда Николая Алексеева на лишение его земли. 1900–1904 гг. // Центральный государственный ист Показать все
О выдаче ссуды из землеустроительного кредита крестьянину деревни Славникова Доможировской волости. 1912 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Новоладожский уезд
3159Славниково, д. вл.при р. Кумбите.5642810

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Новоладожский уезд, Доможировская волость
Словниково д.573 стан474 участок2почтовая станция Пашский Перевоз.

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