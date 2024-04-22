село Слободка, село Слободка, Царевский уезд, Астраханская губерния (на 1913) — Familio

Слободка

Царевский уезд, Астраханская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Астраханская губерния, Царевский уезд
333Слободка, с. к.при устье р. Ерустана.22920130602516Церковь православ.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Царевский уезд, Молчановская волость
121. Слободка, село бывшее государственное, при протоке Кура, дворов 346, жителей 1012, церковь православная, школа, лавка, базар по средам

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Астраханская губерния, Царевский уезд, Слободская волость
село Слободка
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