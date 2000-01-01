село Липовка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Липовка

Сергиевский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
124Архангельское (Липовка), с. каз. и вл.при рч. Липовке.1256086289310Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Липовская волость
82. Липовка (Михайло-Архангельское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Липовке, дворов 151, жителей 769, волостное правление (уездный город в 120 вер Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Липовская волость
С. Липовка. Б. госуд. и помещ. Рус. Правосл.357Р. Липовка140140197556538

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Сергиевский район
56391Липовкасело54°07'с.ш.51°03'в.д.N-39-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Сергиевский муниципальный район, Сельское поселение Липовка
36638426101с Липовкасело

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