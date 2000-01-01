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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
124Архангельское (Липовка), с. каз. и вл.при рч. Липовке.1256086289310Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
82. Липовка (Михайло-Архангельское), село бывшее владельческое и государственное, при речке Липовке, дворов 151, жителей 769, волостное правление (уездный город в 120 вер Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Липовка. Б. госуд. и помещ. Рус. Правосл.357Р. Липовка140140—197556538
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56391Липовкасело54°07'с.ш.51°03'в.д.N-39-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36638426101с Липовкасело