деревня Ивановское, деревня Ивановское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ивановское

Некрасовский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Ивановское Красносельской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице Евгении Васильевне Ивашинцевой. 1880–1881 гг. // Показать все
Дело по прошению Парасковьи Андреевны Нелидовой, доверенной от внучки Евгении Васильевны Гессен, о взыскании оброчной недоимки с бывших временнообязанных крестьян дер. Ив Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
263Ивановское, д. вл.при рч. Чечере.3815113338

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Красносельская волость
д. Ивановская X. Ченцовское общество273417Красносельский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Некрасовский район
388687Ивановскоедеревня57°31'с.ш.40°17'в.д.O-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Некрасовский муниципальный район, Сельское поселение Бурмакино
78626409331д Ивановскоедеревня
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