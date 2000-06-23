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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли по дер. Ивановское Красносельской волости Ярославского уезда крестьянами временнообязанными помещице Евгении Васильевне Ивашинцевой. 1880–1881 гг. // Показать все
Дело по прошению Парасковьи Андреевны Нелидовой, доверенной от внучки Евгении Васильевны Гессен, о взыскании оброчной недоимки с бывших временнообязанных крестьян дер. Ив Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
• Списки избирателей 1906 года
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
263Ивановское, д. вл.при рч. Чечере.3815113338
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. Ивановская X. Ченцовское общество273417—Красносельский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
388687Ивановскоедеревня57°31'с.ш.40°17'в.д.O-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78626409331д Ивановскоедеревня