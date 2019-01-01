деревня Нижнемартыново, деревня Нижнемартыново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Нижнемартыново

Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Киренский округ, Мартыновская волость
146Мартыновское с., вол. пр.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Киренский округ, Мартыновская волость
село Мартыново

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Казачинско-Ленский район
762568Нижнемартыноводеревня56°55'108°11'O-49-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Казачинско-Ленский муниципальный район, Мартыновское сельское поселение
25614413106д Нижнемартыноводеревня
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