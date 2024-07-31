- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Лескова Благовещенской волости Вологодского уезда И. В. Кузнецова на неправильное отобрание земли. 1894 г. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Лескова Благовещенской волости Вологодского уезда П. М. Копылова о земле. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дел Показать все
Дело по прошению отставного рядового, крестьянина деревни Лескова Благовещенской волости Вологодского уезда Емельяна Артемьевича Копылова о назначении ему пособия по стар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1454Лесково, д. вл.при колодцах.153993535
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3936Лесково 1 аЛесковское.Ивановский Богословскийбывшие помещичьи157,3122724
40—Лесково 1 бВодогинское.Ивановский Богословскийбывшие помещичьи157,361523
41—Лесково 1 вЛавкинское.Ивановский Богословскийбывшие государственные157,382026
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Лесково 1310деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.2929
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247375Лесковопосёлок59°12'с.ш.39°38'в.д.O-37-032
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620464218п Лесковопоселок