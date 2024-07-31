посёлок Лесково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Лесково

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина дер. Лескова Благовещенской волости Вологодского уезда И. В. Кузнецова на неправильное отобрание земли. 1894 г. // Гос. архив Вологодской облас Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Лескова Благовещенской волости Вологодского уезда П. М. Копылова о земле. 1894 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дел Показать все
Дело по прошению отставного рядового, крестьянина деревни Лескова Благовещенской волости Вологодского уезда Емельяна Артемьевича Копылова о назначении ему пособия по стар Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1454Лесково, д. вл.при колодцах.153993535

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Благовещенская волость
3936Лесково 1 аЛесковское.Ивановский Богословскийбывшие помещичьи157,3122724
40Лесково 1 бВодогинское.Ивановский Богословскийбывшие помещичьи157,361523
41Лесково 1 вЛавкинское.Ивановский Богословскийбывшие государственные157,382026

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Тошнинский сельсовет
Лесково 1310деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.2929

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247375Лесковопосёлок59°12'с.ш.39°38'в.д.O-37-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Сосновское сельское поселение
19620464218п Лесковопоселок

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