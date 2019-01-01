- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3622Асовское (из участк.: Мотажата, Кузята, Ураи, Степено и Трошины), сел.при рч. Асовке.502549147164Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарок 3. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1101. Асовское, село бывшее государственное, при речке Асовке, дворов 63, жителей 277, волостное правление (уездный город 57½ в.), церковь православная, школа, 3 син., 2 Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) Асовское, с выс. Матюжата, Ельничным и Брюшининым и д. Талой, на р. Асове; правосл. церк., министерк. 2-х кл. училище, народная библиотека, кв. зем. начальника, волост Показать все Асовское общество62153142Бывшие государственныеПравославныеРусские57—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Асовское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347275Асовосело57°31'00"57°41'00"O-40-092
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57606402101с Асовосело