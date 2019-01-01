село Асово, село Асово, Березовский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Асово

Березовский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Кунгурский уезд
3622Асовское (из участк.: Мотажата, Кузята, Ураи, Степено и Трошины), сел.при рч. Асовке.502549147164Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарок 3. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Асовская волость
1101. Асовское, село бывшее государственное, при речке Асовке, дворов 63, жителей 277, волостное правление (уездный город 57½ в.), церковь православная, школа, 3 син., 2 Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Асовская волость
1) Асовское, с выс. Матюжата, Ельничным и Брюшининым и д. Талой, на р. Асове; правосл. церк., министерк. 2-х кл. училище, народная библиотека, кв. зем. начальника, волост Показать все Асовское общество62153142Бывшие государственныеПравославныеРусские57

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Асовская волость
село Асовское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Березовский район
347275Асовосело57°31'00"57°41'00"O-40-092

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Березовский муниципальный район, Асовское сельское поселение
57606402101с Асовосело
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