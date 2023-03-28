деревня Колотилово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Колотилово

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьяннина д. Колотилова Новленской вол. Вологодского уезда о запрете крестьянам пасти скот в пустьши Тиньдяково. 1875–1876 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по прошению крестьянки дер. Колотилова Новленской волости Вологодского уезда Товановой о земле. 1895 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 217 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Большеельминской церкви. Список Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
865Колотилово, д. каз.близь оз. Кубенского.5628173232

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Новленская волость
197. Колотилова, деревня бывшая государственная, дворов 14, жителей 70, постоялый двор

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Новленская волость
4031КолотиловоПерхурьевск.Михаило-Архангельскийбывшие государственные551243368

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Кубино-Озерский район, Новленский сельсовет
Колотилово 3455деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 28,5 км. Летнее: —.Зимнее: 57,5 км. Летнее: —.1414

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
245057Колотиловодеревня59°37'с.ш.39°21'в.д.O-37-019

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Новленское сельское поселение
19620454374д Колотиловодеревня

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