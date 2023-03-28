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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьяннина д. Колотилова Новленской вол. Вологодского уезда о запрете крестьянам пасти скот в пустьши Тиньдяково. 1875–1876 гг. // Гос. архив Вологодск Показать все
Дело по прошению крестьянки дер. Колотилова Новленской волости Вологодского уезда Товановой о земле. 1895 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опись 1. Дело 217 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Большеельминской церкви. Список Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
865Колотилово, д. каз.близь оз. Кубенского.5628173232
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
197. Колотилова, деревня бывшая государственная, дворов 14, жителей 70, постоялый двор
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
4031КолотиловоПерхурьевск.Михаило-Архангельскийбывшие государственные551243368
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Колотилово 3455деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: —.Зимнее: 28,5 км. Летнее: —.Зимнее: 57,5 км. Летнее: —.1414
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
245057Колотиловодеревня59°37'с.ш.39°21'в.д.O-37-019
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19620454374д Колотиловодеревня