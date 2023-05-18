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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
201Новая Царевщина, д. вл.при р. Соке.373843172185
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
114. Нв. Царевщина, деревня бывшая владельческая, при реке Соке, дворов 124, жителей 583, ветряная мельница
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Д. Ново-Царевщина. Б. удел. Рус. Прав.534Р. Сок313127165373432
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56955Малая Царевщинасело53°26'с.ш.50°11'в.д.N-39-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36628424146с Малая Царевщинасело