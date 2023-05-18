село Малая Царевщина, Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Малая Царевщина

Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Самарской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
201Новая Царевщина, д. вл.при р. Соке.373843172185

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Старо-Буянская волость
114. Нв. Царевщина, деревня бывшая владельческая, при реке Соке, дворов 124, жителей 583, ветряная мельница

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Старо-Буянская волость
Д. Ново-Царевщина. Б. удел. Рус. Прав.534Р. Сок313127165373432

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноярский район
56955Малая Царевщинасело53°26'с.ш.50°11'в.д.N-39-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноярский муниципальный район, Сельское поселение Светлое Поле
36628424146с Малая Царевщинасело

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