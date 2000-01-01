деревня Морозовка, деревня Морозовка, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Морозовка

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по обвинению запасного унтер-офицера из крестьян слободы Морозовки, Рождественской волости, Воронежского уезда, Воронежской губернии Федора Парфенова Бабкина, обвиня Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
179Морозовка, д. каз.при р. Хаве.362321113105

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Рожественско-Хавская волость
77. Морозовка, деревня бывшая государственная, при речке Хаве, дворов 53, жителей 724, 2 лавки

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Рождественская волость
Морозовка450деревняМорозов.46310
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