хутор Усть-Боярацкий, хутор Усть-Боярацкий, Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1859) — Familio

Усть-Боярацкий

Бирюченский уезд, Воронежская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Бирюченский уезд
512Усть-Боярацкий (Усть-Байратский), хут. каз.при р. Тихой Сосне.23934110117

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Бирюченский уезд, Засосенская волость
Усть-Байрацкий7222хуторУсть-Байрацкаго55322
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