деревня Стретенское, деревня Стретенское, Андреевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901) — Familio

Стретенское

Андреевская волость, Романово-Борисоглебский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о выкупе земли крестьянами дер. Встретенское (Стретенское тож) Андреевской волости Романов-Борисоглебского уезда, временнообязанными помещице княжне Анны Николаевны Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Романово-Борисоглебский уезд, Андреевская волость
д. Стретенское (Горенево) [Наличного населения нет, есть лишь отсутствующие]V. Карповское общество1444
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